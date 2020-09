NHL: Dallas aj so Sekerom je po 20 rokoch opäť vo finále play off

play off NHL:



finále Západnej konferencie - piaty zápas:



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - DALLAS STARS 2:3 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)



Góly: 9. Stephenson (Theodore, Tuch), 41. Smith (Šťastný) – 50. Benn (Radulov, Lindell), 57. Kiviranta (Klingberg, Gurianov), 64. Gurianov (Klingberg, Hintz). Brankári: Lehner - Chudobin, strely na bránku: 36:26



/konečný stav série: 1:4, Dallas postúpil do finále/

Slovák v akcii:



Andrej Sekera (Dallas) 13:53 0 0 0 0 0 0



/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Edmonton 15. septembra (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars po dvadsiatich rokoch zabojujú o Stanleyho pohár. V piatom zápase finále play off Západnej konferencie NHL zdolali Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení a v sérii zvíťazili 4:1. Rozhodujúci gól strelil Denis Gurianov. Slovenský obranca Andrej Sekera odohral za Stars 13:53 minúty.Vegas viedlo v úvode tretej tretiny 2:0, už v prvom dejstve sa presadil Chandler Stephenson, po pätnástich sekundách tretej časti hry zvýšil Reilly Smith. Dallas však vďaka Jamiemu Bennovi a presilovkovému zásahu Joela Kivirantu z 57. min dokázal vyrovnať. Do finále vyraďovačky ich nasmeroval po tri a pol minútach predĺženia Gurianov.Rozhodujúci okamih prišiel po vylúčení Zacha Whiteclouda, ktorý musel na trestnú lavicu za zdržiavanie hry po vyhodení puku z obrannej tretiny. Gurianov sa presadil bombou z prvej z pravého kruhu. "" povedal 23-ročný ruský útočník, ktorý dal v play off už deviaty gól. "" citoval oficiálny web profiligy slová trénera Stars Ricka Bownessa. "" uviedol švédsky obranca John Klingberg, ktorý asistoval na druhý aj tretí gól Dallasu.Stars sa predstavia vo finále prvýkrát od roku 2000, keď prehrali s New Jersey Devils 2:4 na zápasy. Dosiaľ majú na konte jediný Stanleyho pohár, získali ho v sezóne 1998/1999, vtedy zdolali Buffalo Sabers, ktorého súčasťou bol aj Miroslav Šatan, 4:2.Ruský brankár víťazov Anton Chudobin zlikvidoval 34 striel súpera, v predĺžení čelil len jednej. Jeho švédsky kolega v bránke Vegas Robin Lehner predviedol 23 úspešných zákrokov. V celej sérii Golden Knights prestrieľali Stars v pomere 166:118. "," povedal útočník Vegas Smith. "," citovala kouča Vegas Peta DeBoera agentúra AP.V tomto ročníku sa vo finále stretnú s Tampou Bay Lighting alebo New Yorkom Islanders. Bližšie k postupu sú "blesky" s Erikom Černákom, keď vedú 3:1.