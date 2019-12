Dallas angažoval do manažmentu Sergeja Zubova

Frisco 28. decembra (TASR) – Vedenie hokejového klubu NHL Dallas Stars angažovalo do manažmentu bývalého ruského obrancu Sergeja Zubova. Člen Siene slávy NHL sa stal senior konzultantom pre hokejové operácie. Na nový post nastupuje dvojnásobný víťaz Stanley Cupu okamžite, informoval o tom generálny manažér Stars Jim Nill.



Zubov bude zo svojej pozície podávať správy priamo generálnemu manažérovi a bude konzultovať klubové záležitosti na všetkých úrovniach od Dallasu Stars, cez farmársky tím Texas Stars (AHL) až po sledovanie talentov v amatérskych súťažiach.



"Sme nadšení, že sme priniesli Sergeja späť do rodiny Stars. Bol veľkou súčasťou budovania hokejovej histórie v Dallase ako hráč a sme radi, že v tom môže pokračovať v manažérskej pozícii," uviedol Nill pre klubový web. V tíme Dallas Stars pôsobí aj slovenský obranca Andrej Sekera.



V NHL odohral Zubov celkovo 16 sezón, z toho 12 v Dallase. V 1068 zápasoch základnej časti nazbieral 771 bodov (152+619) a od novembra 2019 je členom Siene slávy NHL.



Vlastní niekoľko rekordov Stars a klub minulý mesiac oznámil, že vyradí zo sady dresov jeho číslo 56. Tejto pocty sa dočká ako šiesty hráč v histórii klubu, pred ním putovali pod strop American Airlines Center dresy Neala Brotena (7), Billa Goldsworthyho (8), Mikea Modana (9), Billa Mastertona (19) a Jereho Lehtinena (26).



Okrem Dallasu hral Zubov aj za Pittsburgh Penguins a New York Rangers. Dvakrát dvihol nad hlavu Stanleyho pohár, v roku 1994 s Rangers a v roku 1999 sa tešil s Dallasom.



Kariéru ukončil Zubov v roku 2011, uplynulých osem rokov strávil na viacerých trénerských pozíciách v Kontinentálnej hokejovej lige. Naposledy bol hlavným trénerom Soči, v roku 2015 bol asistentom v ruskej reprezentácii.