NHL: Dallas angažoval obrancu Vatanena

Dallas 12. apríla (TASR) - Klub hokejovej NHL Dallas Stars angažoval fínskeho obrancu Samiho Vatanena z New Jersey. Vedenie Devils ho nedávno umiestnilo na listinu nechránených voľných hráčov.



Vatanena draftoval v roku 2009 Anaheim, ktorý ho počas sezóny 2017/2018 vymenil do New Jersey. Vatanen zamieril v závere sezóny 2019/2020 do Caroliny, no pred ročníkom 2020/2021 sa vrátil do New Jersey. V tejto sezóne odohral 30 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly a 4 asistencie.