Dallas bez Sekeru vyhral na ľade obhajcu, rozhodol dvojgólový Hintz

WINNIPEG JETS - OTTAWA SENATORS 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)



Góly: 9. Pionk (Appleton, Connor), 28. Connor (Ehlers, Bitetto), 38. Laine (Connor, Pionk), 40. Laine (Pionk, Wheeler), 49. Laine (Wheeler, Connor) – 21. Pageau (B. Tkachuk), 39. Bödker.

Brankári: Brossoit - Anderson (41. Högberg)

Strely na bránku: 34:27

15 325 divákov.







BOSTON BRUINS - ARIZONA COYOTES 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)



Góly: 27. Coyle (Krejčí, McAvoy), 33. Bergeron (Pastrňák, Krug), 35. DeBrusk (Pastrňák, Bergeron), 60. Coyle (Bergeron) – 24. Kessel, 41. Chychrun (Keller, Hinostroza).

Brankári: Rask - Hill

Strely na bránku: 33:31

17 850 divákov.







WASHINGTON CAPITALS - PHILADELPHIA FLYERS 2:7 (1:1, 0:3, 1:3)



Góly: 19. Oshie (Vrána, Bäckström), 53. Kuznecov (Oshie, FEHÉRVÁRY) – 16. Couturier (Giroux, Voráček), 23. Raffl (Aube-Kubel), 23. Couturier (Voráček, Braun), 25. van Riemsdyk (Niskanen, Pitlick), 43. Aube-Kubel, 46. Konecny (Giroux), 49. Giroux (Konecny).

Brankári: Holtby (49. Samsonov) - Elliott

Strely na bránku: 27:26

18 573 divákov.







EDMONTON OILERS - NASHVILLE PREDATORS 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)



Góly: 40. Chiasson (McDavid, Klefbom), 44. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Yamamoto), 54. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Klefbom) – 13. C. Smith (Josi, Johansen), 38. Bonino (Hamhuis).

Brankári: M. Smith - Saros

Strely na bránku: 36:29

17 212 divákov.







TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK ISLANDERS 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 21. Point (Kučerov), 47. Verhaeghe (Gourde, Stephens), 59. Stamkos (Point, Kučerov) – 53. Brassard (Bailey, Beauvillier).

Brankári: Vasilevskij - Varlamov

Strely na bránku: 30:18

19 092 divákov.







MONTREAL CANADIENS - TORONTO MAPLE LEAFS 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 58. Scandella (Ouellet, Thompson), 62. Kovaľčuk (Suzuki, Price) – 42. Tavares (Kerfoot, Hyman).

Brankári: Price - Campbell

Strely na bránku: 30:23

21 302 divákov.







NEW JERSEY DEVILS - LOS ANGELES KINGS 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)



Góly: 26. Gusev (Severson), 28. Coleman (Simmonds, Palmieri), 31. Palmieri (Hughes, Greene).

Brankári: Blackwood - Petersen

Strely na bránku: 34:37

16 514 divákov.







FLORIDA PANTHERS - PITTSBURGH PENGUINS 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)



Góly: 18. Hoffman (Vatrano, Toninato), 25. Connolly (Trocheck, Hoffman) – 7. Letang, 11. Blueger (Johnson, Letang), 24. Crosby (McCann, Malkin).

Brankári: Bobrovskij - Jarry

Strely na bránku: 35:22

17 773 divákov.







COLUMBUS BLUE JACKETS - COLORADO AVALANCHE 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)



Góly: 30. Jones (Jenner) – 52. Kadri, 56. MacKinnon (Landeskog).

Brankári: Merzlikins - Grubauer

Strely na bránku: 32:22

19 022 divákov.







ST. LOUIS BLUES - DALLAS STARS 2:3 pp (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 8. Parayko (Dunn, Thomas), 11. Parayko (Perron) – 18. Benn (Janmark, Pavelski), 34. Hintz (Perry, Heiskanen), 63. Hintz (Heiskanen, Chudobin).

Brankári: Binnington - Chudobin

Strely na bránku: 25:34

18 096 divákov.







VANCOUVER CANUCKS - CALAGRY FLAMES 2:6 (2:2, 0:1, 0:3)



Góly: 1. Pearson (Hughes, Horvat), 19. Gaudette – 5. Ryan (Lucic, Dubé), 13. M. Tkachuk (Gaudreau, Backlund), 23. Dubé (Ryan), 47. Lucic (Backlund, Dubé), 57. Monahan (Gaudreau, Lindholm), 58. Rieder (Hanifin).

Brankári: Markström - Rittich

Strely na bránku: 27:32

18 871 divákov.







VEGAS GOLDEN KNIGHTS - CAROLINA HURRICANES 5:6 pp a sn (2:1, 1:0, 2:4 - 0:0, 0:1)



Góly: 14. Pacioretty (Theodore, Holden), 15. Merrill (Carrier, Schmidt), 21. Theodore (Smith, Šťastný), 43. Stephenson, 57. Eakin (Tuch, Schmidt) – 20. Teräväinen (Aho, Svečnikov), 42. Aho (Teräväinen, Gardiner), 45. Haula (Gardiner), 51. Fleury (McGinn, Edmundson), 54. Nečas (Gardiner, Haula), rozh. nájazd Svečnikov.

Brankári: Fleury - Reimer

Strely na bránku: 38:34

18 417 divákov.



Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 18:14 0 1 1 -1 1 0



Zdeno Chára (Boston) 23:51 0 0 0 1 2 0



Richard Pánik (Washington) 13:35 0 0 0 -1 1 4



Tomáš Tatar (Montreal) 19:21 0 0 0 0 3 0



Erik Černák (Tampa Bay) 22:02 0 0 0 0 6 0







/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/





New York 9. februára (TASR) – Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry si pripísal svoj prvý kanadský bod v zámorskej NHL. V domácom zápase s Philadelphiou zaznamenal jednu asistenciu, jeho Washington však podľahol Flyers vysoko 2:7. V drese Capitals nastúpil aj jeho krajan Richard Pánik.Dnes v noci zasiahli do hry aj ďalší traja Slováci. Montreal s Tomášom Tatarom zdolal doma Toronto 2:1 po predĺžení, víťazný gól strelil ruský veterán Iľja Kovaľčuk. Obranca Martin Marinčin sa nezmestil do zostavy Maple Leafs. Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom si poradil s Arizonou 4:2 a dosiahol šiestu výhru v sérii. Slovák Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky, v bránke Bruins sa predstavil Fín Tuukka Rask, ktorý predviedol 29 úspešných zákrokov.povedal Rask pre portál nhl.com.Tampa Bay s Erikom Černákom vyhrala nad New Yorkom Islanders 3:1. Hostia vyslali na súperovu bránku len 18 striel.povedal tréner "bleskov" Jon Cooper.Winnipeg triumfoval na domácom ľade nad Ottawou 5:2. Hetrikom k tomu prispel 21-ročný fínsky útočník Patrik Laine, ktorý využil tri presilové hry.St. Louis prehral na svojom ľade už druhý domáci duel po sebe, hoci predtým ťahal jedenásťzápasovú víťaznú šnúru. Líder Západnej konferencie nestačil tentoraz na Dallas, podľahol mu 2:3 po predĺžení. V drese hostí sa nezmestil do zostavy slovenský obranca Andrej Sekera, ale ani ruský útočník Alexander Radulov. Dva góly "hviezd", vrátane víťazného v predĺžení, strelil Roope Hintz. Pri druhom mal aj šťastie, jeho strela prešla cez domáceho Ryana O'Reillyho a následne aj cez brankára Binningtona.povedal Hintz.