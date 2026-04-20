< sekcia Šport
NHL: Dallas nemôže počítať s Hintzom ani v 2. a 3. zápase play off
V play off pridal 95 štartov a 69 bodov (27+42).
Autor TASR
Dallas 20. apríla (TASR) - Fínsky hokejista Roope Hintz vynechá minimálne ďalšie dva zápasy Dallasu Stars v sérii 1. kola play off NHL proti Minnesote Wild. V pondelok to potvrdil tréner Glen Gulutzan. Dvadsaťdeväťročný útočník nastúpil naposledy 7. marca, keď sa zranil v dolnej časti tela v súboji s Coloradom. Dallas prehral v úvodnom stretnutí play off s Wild 1:6, druhé je na programe v noci na utorok a tretie v noci na štvrtok. „Hintz určite nebude k dispozícii ani v treťom zápase,“ povedal Gulutzan. Hintz odohral v základnej časti 53 zápasov, v ktorých strelil 15 gólov a pridal 29 asistencií. „Je to jeden z našich najlepších hráčov, takže je to ťažké, ale minulý rok sme nemali Mira Heiskanena ani Jasona Robertsona a v 1. kole sme vyradili Colorado,“ povedal brankár Dallasu Jake Oettinger. Dallas si vybral Hintza zo 49. miesta draftu v roku 2015. V základnej časti zaň odohral 521 duelov a nazbieral 421 bodov (190+231). V play off pridal 95 štartov a 69 bodov (27+42).