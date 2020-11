NHL: Dallas päť mesiacov bez brankára Bishopa a útočníka Seguina

Dallas 4. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Dallas Stars bude približne päť mesiacov bez brankára Bena Bishopa a útočníka Tylera Seguina. Obaja sa zotavujú po operáciách a vynechajú prvé dva až tri mesiace novej sezóny. Tá by mala odštartovať 1. januára 2021.



Tridsaťtriročný Bishop absolvoval 21. októbra operáciu roztrhnutého menisku v pravom kolene. Zranenie ho obmedzovalo už v závere uplynulého ročníka a tak v play off, v ktorom sa Dallas dostal až do finále, zasiahol len do troch stretnutí. V bránke ho nahradil Rus Anton Chudobin. V základnej časti odohral 44 duelov s priemerom 2,50 gólu na zápas a 92 percentnou úspešnosťou zákrokov. Bishop pôsobí v Dallase od roku 2017, predtým hral za Los Angeles Kings, Tampu Bay Lightning, Ottawu Senators aj St. Louis Blues.



Dvadsaťosemročný center Seguin podstúpil v pondelok artroskopiu pravého bedrového kĺbu a taktiež ho čaká približne päťmesačná rehabilitácia. Ofenzívny líder Dallasu odohral v uplynulej sezóne 69 duelov v základnej časti s bilanciou 50 bodov, v 26 stretnutiach play off strelil dva góly a pridal jedenásť asistencií. Seguin prišiel do tímu Stars v sezóne 2015/2016 a odvtedy nevynechal ani jeden zápas základnej časti. Počas jedenástich sezón v NHL odohral za Boston a Dallas 741 duelov a získal 635 bodov (279+356), v play off pridal 88 štartov a 45 bodov (13+32).