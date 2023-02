Dallas povolal Studeniča do prvého tímu

Dallas 8. februára (TASR) - Klub zámorskej NHL Dallas Stars povolal do prvého tímu slovenského hokejistu Mariána Studeniča. Dvadsaťštyriročný útočník by si mohol odkrútiť premiéru v prebiehajúcej sezóne profiligy už v noci na štvrtok, keď "hviezdy" privítajú Minnesotu Wild.



Studenič odštartoval ročník v AHL na farme Texas Stars. Za klub odohral 43 zápasov, strelil 14 gólov a pridal 16 asistencií. Na konte má aj 24 trestných minút a 13 plusových bodov. S 30 bodmi je najproduktívnejší Slovák v AHL, v Texase sa delí o druhú priečku medzi strelcami a štvrtú v produktivite klubu. Jeho príchod do prvého tímu Dallasu oznámil na oficiálnej stránke tímu generálny manažér Jim Nill.



Studenič prišiel do Dallasu vlani z New Jersey Devils a za oba kluby odohral v predchádzajúcej sezóne v NHL 33 duelov s bilanciou dva góly a dve asistencie. V play off pridal štyri štarty za Stars, v ktorých nebodoval. Vo svojom prvom ročníku nastúpil na osem zápasov (1+1) za Devils, ktorí si ho vybrali zo 143. miesta draftu v roku 2017.



Počas piatich sezón v AHL odohral za Binghamton Devils, Uticu Comets a Texas 183 stretnutí a získal 98 bodov (46+52).