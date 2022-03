NHL: Dallas povolal Studeniča z farmy v AHL do prvého tímu

New York 13. marca (TASR) - Slovenského hokejistu Mariána Studeniča povolal v nedeľu klub NHL Dallas Stars do prvého mužstva z farmy v AHL. Slovák má aktuálne dobrú formu a v nižšej zámorskej súťaži bodoval v treťom zápase za sebou. V noci na nedeľu strelil v predĺžení víťazný gól Texasu v súboji s Tucsonom (3:2 pp), okrem toho si pripísal bod za asistenciu.



Studeniča poslalo vedenie jeho nového klubu v NHL Dallasu do farmárskeho tímu na tzv. "kondičný pobyt", aby nadobudol chýbajúcu hernú prax. Dvadsaťtriročný Slovák počas neho odohral štyri zápasy a pripísal si v nich šesť bodov za dva góly a štyri asistencie.



Dallas získal Studeniča 24. februára, keď si ho stiahol z waiver listiny. Na ňu ho zapísalo New Jersey, za ktoré v tomto ročníku odohral 17 zápasov so ziskom gólu.