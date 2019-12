NHL: Dallas prepustil trénera Montgomeryho

Dallas 10. decembra (TASR) - Jim Montgomery už nie je tréner hokejistov Dallasu Stars. Klub zámorskej NHL ho v utorok prepustil z dôvodu neprofesionálneho správania sa. Vo funkcii ho nahradí doterajší asistent Rick Bowness. Za Dallas hrá aj slovenský obranca Andrej Sekera.



"Dallas Stars očakáva od svojich zamestnancov pri reprezentovaní klubu čestné konanie a profesionálne správanie," uviedol vo vyhlásení generálny manažér Jim Nill: "Toto rozhodnutie bolo urobené vzhľadom na neprofesionálne správanie, ktoré nie je v súlade so základnými hodnotami a presvedčením Dallasu Stars a NHL."



Päťdesiatročný Montgomery bol trénerom Dallasu od mája 2018, v predchádzajúcej sezóne priviedol svojich zverencov do play off. Momentálne patrí klubu postupová šiesta priečka v Západnej konferencii.



V tejto sezóne je štvrtý kouč, ktorý v NHL skončil. Pred ním kluby prepustili Mikea Babcocka (Toronto Maple Leafs) a Johna Hynesa (New Jersey Devils), Bill Peters rezignoval na post trénera Calgary Flames po obvineniach z rasistického správania v minulosti.