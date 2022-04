NHL: Dallas so Studeničom podľahol Edmontonu

výsledky NHL:



Edmonton - Dallas 5:2

Seattle - Colorado 3:2

Arizona - Chicago 3:4 pp

Vegas - Washington 4:3 pp



New York 21. apríla (TASR) - Hokejisti Dallasu so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom podľahli v NHL domácemu Edmontonu 2:5. Napriek prehre si stále držia pozíciu s druhou voľnou kartou v Západnej konferencii, pred Vegas majú dvojbodový náskok, pričom Golden Knights odohrali o zápas viac. "Zlatí rytieri" stále živia nádej na účasť v play off, v noci na štvrtok zdolali Washington s Martinom Fehérvárym 4:3 po predĺžení. V drese Capitals zaznamenal Alexander Ovečkin tri body (2+1) a dosiahol jubilejný 50. gól v sezóne. Päťdesiatgólovú hranicu v základnej časti pokoril deviatykrát v kariére, čím vyrovnal ligový rekord. Rovnaký kúsok sa pred ním podaril iba legendám Wayneovi Gretzkému a Mikeovi Bossymu.Oilers potiahol k triumfu kapitán Connor McDavid, ktorý si pripísal gól a dve asistencie a vrátil sa na čelo ligovej produktivity. V 76 zápasoch získal 113 bodov (43+70) a vedie o dva body pred Jonathanom Huberdeauom z Floridy (30+81). Studenič odohral vo štvrtom útoku Dallasu 9:58 min, rozdal tri hity, zblokoval jednu strelu súpera a duel skončil s dvomi mínuskami. V zostave Stars chýbal slovenský obranca Andrej Sekera.O triumfe Vegas nad Washingtonom rozhodol v tretej minúte predĺženia po skvostnom sóle obranca Shea Theodore. Fehérváry odohral za Capitals 20:07 min. a rozdal až päť hitov.