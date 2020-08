NHL: Dallas v zostave so Sekerom zdolal Colorado

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - štvrtý zápas:



New York Islanders - Philadelphia 3:2



/stav série: 3:1/







semifinále Západnej konferencie - štvrté zápasy



Dallas - Colorado 5:4



/stav série: 3:1/







Vancouver - Vegas 3:2 v druhej tretine



Toronto/Edmonton 31. augusta (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars v zostave s Andrejom Sekerom zdolali vo štvrtom zápase semifinále Západnej konferencie NHL Colorado Avalanche 5:4 a v sérii vedú 3:1. Slovenský obranca strávil na ľade v Edmontone takmer 15 minút, zblokoval dve strely a pripísal si na konto jeden hit.Hráči New Yorku Islanders sa priblížili k postupu do finále Východnej konferencie. Vo štvrtom dueli semifinále play off zvíťazili nad Philadelphiou Flyers 3:2 a v sérii sa ujali vedenia 3:1. Ústrednou postavou "ostrovanov" na ľade v Toronte bol Brock Nelson, ktorý strelil dva góly.