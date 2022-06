NHL: Dallas vymenil Bishopov kontrakt do Buffala

Dallas 11. júna (TASR) - Vedenie klubu NHL Dallas Stars vymenilo hokejového brankára Bena Bishopa do Buffala Sabres. Spoločne s 35-ročným Američanom putovala do Buffala za budúce vyrovnanie aj voľba v 7. kole tohtoročného draftu.



Bishop už vlani v decembri priznal, že sa jeho kariéra skončila pre degeneratívne zranenie kolena. V NHL nechytal od sezóny 2019/2020, v ktorej absolvoval operáciu menisku. Zostáva mu však ešte jeden rok z jeho šesťročného kontraktu, ktorý podpísal so Stars v máji 2017. Dallas ho vymenil, lebo si potreboval uvoľniť miesto pod napätým platovým stropom. Platový rozpočet klubu zaťažoval sumou 4,9 milióna dolárov.



Bývalý reprezentant USA v minulosti chytal aj za St. Louis, Ottawu, Tampu Bay a Los Angeles Kings. Je trojnásobný finalista Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny, cenu však nikdy nezískal. Informoval o tom oficiálny web zámorskej profiligy.