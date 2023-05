NHL: Dallas živí nádej na historický obrat, Robertson napodobnil Hulla

Las Vegas 28. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars vyhrali aj druhý zápas, v ktorom čelili vypadnutiu vo finále Západnej konferencie play off NHL. Na ľade Vegas Golden Knights uspeli 4:2 a v sérii znížili na 2:3. V histórii profiligy otočili z 0:3 na 4:3 len štyri tímy, ale nikdy sa to nestalo vo finále konferencie.



Z matematického hľadiska je naďalej menšia šanca, že Dallas nepustí Vegas do druhého finále v klubovej histórii, ale emočne sa Stars už dostávajú pred súpera a dvoma víťazstvami za sebou “ukradli” Golden Knights povestné "momentum".



Tímy, ktoré vo finále konferencie vyhrali prvé tri zápasy, doteraz vždy postúpili do finále- bilancia je 46:0. Navyše Golden Knights vyhrali v základnej časti 51 zápasov, nazbierali 111 bodov a počas prvého mesiaca play off prehrali len tri zápasy.



Tieto fakty sú proti Dallasu, ale Stars po dvoch víťazstvách za sebou už nemusia "vyliezť na Mt. Everest", aj keď ešte stále majú pred sebou veľký vrch. V prospech Stars však hovorí, že séria sa sťahuje do Dallasu a po dvojzápasovom treste sa do zostavy vráti kapitán a kľúčový hráč tímu Jamie Benn. “Darilo sa nám to celý rok, aj v ťažkých momentoch sme nepanikárili a hrali sme svoju hru. Toto víťazstvo nám dodalo energiu,” povedal pre sportsnet.ca veterán Joe Pavelski, ktorý v predĺžení rozhodol piaty duel.



Tri zo štyroch gólov Stars strelili v noci na nedeľu útočníci z tzv. “bottom six”, teda z tretej a štvrtej formácie. Hrdinom bol dvojgólový Ty Dellandrea, ktorý zlomil od stavu 2:2 nerozhodný stav, ale presadil sa aj Luke Glendening a na 2:2 vyrovnal "snajper" Jason Robertson. Ten strelil v sérii s Vegas už päť gólov a po slabšom rozbehu v play off sa 46-gólový strelec zo základnej časti dostáva do varu. Päť gólov vo finále konferencie strelili pred ním v klubovej histórii len Brett Hull (2000), Jamie Langenbrunner (1999) a Bill Goldsworthy (1968).



Silný príbeh napísal 22-ročný kanadský útočník Dellandrea, ktorý sa v prvých dvoch zápasoch série ani nedostal do zostavy. Prvý výber Stars v drafte 2018 (celkovo 13.) nestrelil nikdy predtým dva góly v jednom zápase NHL. Dva góly teraz zaznamenal v priebehu 87 sekúnd, čo je piaty najlepší zápis v klubovej histórii v play off a najlepší od roku 2006, keď skóroval Jere Lehtinen dvakrát v priebehu 64 sekúnd.



Dellandrea sa stal len štvrtým hráčom v histórii súťaže, ktorý zaznamenal prvý dvjogólový zápas v momente, keď jeho tím čelil vypadnutiu vo finále konferencie, resp. v semifinále NHL. Pred ním to dokázali Eddie Mazur (1953), Johnny Peirson (1948) a Charlie Sands (1933).



V tohtoročných vyraďovacích bojoch sa mimoriadne darí tímom v arénach súperov. Víťazstvo Dallasu bolo už 45. v tomto play off, čo je vyrovnanie tretieho najlepšieho výsledku v histórii z roku 2016. Viac víťazstiev vonku bolo len v play off 2012 (47) a 1987 (46).