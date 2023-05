Dallas zvíťazil v Seattli 6:3 a vyrovnal stav série, Tatar s mínuskou

NHL - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 4. zápas



New Jersey - Carolina 1:6



/stav série: 1:3/







semifinále Západnej konferencie - 4. zápas



Seattle - Dallas 3:6



/stav série: 2:2/

New York 10. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Seattlu 6:3 a vyrovnali stav série semifinále Západnej konferencie na 2:2. Bilanciou dva góly a asistencia sa na výsledku podieľal útočník Max Domi.Hráči New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom prehrali doma s Carolinou 1:6. V semifinále Východnej konferencie ich za stavu 1:3 na zápasy delí jedna prehra od vypadnutia. Slovenský útočník odohral vyše osem minút, počas ktorých nebodoval a zaznamenal jeden mínusový bod.Český útočník Martin Nečas strelil dva góly, Jordan Martinook sa prezentoval gólom a dvoma asistenciami. Carolina môže o postupe do konferenčného finále rozhodnúť v domácom zápase v noci na piatok.Devils znížili v predošlom stretnutí stav série na 1:2, keď súperovi strelili osem gólov (8:4) a gólovo začali aj štvrtý duel. Od 2. minúty viedli po tom, čo Jack Hughes tečom strely Tima Meiera potrestal chybu hostí. Napokon to však bol jediný gól Devils. Carolina vyrovnala v 18. minúte zásluhou Nečasa, ktorý ju v 28. minúte poslal do vedenia. Hurricanes rozhodli o svojom víťazstve v strede druhej tretiny, keď po druhom Nečasovom góle pridali do 33. minúty ešte ďalšie tri - 5:1. Devils nepomohlo k obratu ani následné striedanie brankárov, keď Vítka Vaněčka nahradil Akira Schmid. Naopak, v 40. minúte pridal Jordan Martinook šiesty gól hostí. Carolina nadviazala víťazstvom rozdielom piatich gólov na presvedčivé triumfy z úvodných dvoch duelov série, v ktorých vyhrala 5:1 a 6:1. Martinook je prvý hráč v histórii Hurricanes (resp. ich predchodcov Hartfordu Whalers), ktorý zaznamenal v play off štyri viacbodové zápasy po sebe.Aj pre víťazstvo Dallasu bola kľúčová druhá tretina. Po náskoku 1:0 z prvej časti v nej súperovi odskočili na štvorgólový rozdiel, keď sa postupne presadili Jamie Benn, Thomas Harley, Domi a Joe Pavelski. jaden Schwartz síce znížil na 1:4, no ešte do druhej prestávky vrátil Roope Hintz hosťom štvorgólové vedenie. Obranca Stars Miro Heiskanen strávil na ľade viac než polovicu riadneho hracieho času - 31:02 min.