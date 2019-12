NHL: Daňo zažil víťazný tohtosezónny debut

NHL - výsledky:



Columbus - Washington 3:0, Florida - Ottawa 6:1, New York Rangers - Nashville 2:5, St. Louis - Colorado 5:2, Dallas - Edmonton 1:2

New York 17. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo zažil v noci na utorok víťazný tohtosezónny debut v zámorskej NHL. Deň po tom, čo ho vedenie Columbusu povolalo z farmy do prvého tímu, nastúpil v drese Blue Jackets v domácom zápase proti lídrovi súťaže Washingtonu a tešil sa so spoluhráčmi z triumfu 3:0.Daňo dostal šancu vo štvrtom útoku Columbusu po boku Rileyho Nasha a Kevina Stenlunda. Odohral osem a pol minúty, rozdal dva" a zblokoval tri strely súpera. Pre 25-ročného útočníka to bol prvý zápas v NHL od 18. novembra 2018, keď ešte v drese Colorada nastúpil proti Anaheimu. Skóre duelu otvoril v 12. minúte Eric Robinson, výhru Blue Jackets poistil v tretej tretine dvoma gólmi Oliver Bjorkstrand. Oporou domácich bol fínsky brankár Joonas Korpisalo, ktorý zlikvidoval všetkých 30 striel súpera a zaknihoval si druhé čisté konto v sezóne a tretie v profiligovej kariére. Jednu neúspešnú strelu na neho vyslal aj slovenský krídelník Richard Pánik, ktorý odohral v treťom útoku Capitals necelých deväť minút.Dallas v zostave s Andrejom Sekerom podľahol doma Edmontonu 1:2. Slovenský obranca odohral proti svojmu bývalému klubu iba 13 minút, pretože po vylúčení za seknutie v tretej tretine už nedostal šancu ďalej hrať. Pripísal si aj mínusový bod, jednu zblokovanú strelu a dva "".