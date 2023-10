NHL: DeBrincat vylepšil rekord Detroitu, prvé góly Poitrasa

New York 23. októbra (TASR) - Americký hokejista Alex DeBrincat sa stal prvým hráčom Detroitu, ktorý strelil v úvodných šiestich zápasoch za klub až osem gólov. Prekonal tak rekord Eda Litzenbergera, ten mal na začiatku sezóny 1961/62 šesť presných zásahov.



Dvadsaťpäťročnému krídelníkovi i celému Detroitu sa v úvode ročníka veľmi darí. "Červené krídla" síce na úvod prehrali s New Jersey, no ďalších päť duelov vyhrali a figurujú na 2. mieste Východnej konferencie, pričom dali suverénne najviac 30 gólov zo všetkých tímov. Až pod dvanásť z nich sa podpísal DeBrincat, ktorý je s dvanástimi bodmi na čele tabuľky produktivity a s ôsmimi gólmi je zároveň aj najlepší strelec súťaže. Vo víťaznom zápase s Calgary Flames (6:2) strelil hetrik a pridal asistenciu. "Momentálne mi všetko padá do siete, ale viem, že to nevydrží večne. Hrám v lajne s Dylanom Larkinom a Lucasom Raymondom. Obaja sú skvelí hráči, hráme dobre v obrannom pásme a z toho pramení veľa brejkových situácií," povedal pre nhl.com DeBrincat.



Darí sa aj jeho spoluhráčovi z útoku Larkinovi, ktorý si pripísal už tri góly a osem asistencií a s jedenástimi bodmi je druhý v produktivite ligy.



Vydarenú noc má za sebou aj Matthew Poitras, devätnásťročný center Bostonu strelil svoje prvé dva góly v NHL a prispel k triumfu nad Anaheimom 3:1. Oba zaznamenal v rozpätí štyroch minút tretej tretiny a otočil z 0:1. Boston vyhral aj piaty duel sezóny a je na čele Východnej konferencie. "Je to až neuveriteľné, vidieť, ako ide puk do siete, je skvelé. No ani si poriadne nepamätám, čo presne som urobil, mám trochu 'black out', no som veľmi šťastný," povedal po zápase.



Boston je krok od najlepšieho štartu do súťaže za 86 rokov. Bruins vstúpili do sezóny 1937/38 šiestimi triumfami za sebou. "Je skvelé, že sme vyhrali. Možno to nebol náš najlepší zápas, ale úlohu sme zvládli a to je super," dodal Poitras.