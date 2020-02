NHL: Defenzívu Washingtonu vystužil Dillon zo San Jose

Washington 19. februára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals vystužil svoju defenzívu o skúseného obrancu Brendena Dillona, ktorého získal zo San Jose Sharks výmenou za voľbu v 2. kole tohtoročného draftu a podmienenú voľbu v 3. kole budúcoročného draftu.



Kým Sharks už stratili reálnu šancu na postup do vyraďovačky, Capitals naopak hľadali zadáka, ktorý by im pomohol spevniť obranné rady pred play off. Tím z hlavného mesta USA dal v tomto ročníku v defenzíve šancu viacerým nováčikom, šesť zápasov za Washington odohral aj slovenský reprezentant Martin Fehérváry, ktorý momentálne hrá na farme v Hershey (AHL). Dillon ťahá svoju deviatu sezónu v profilige, v ktorej odohral dokopy 588 zápasov za Dallas a San Jose. V tejto sezóne si v 59 dueloch pripísal 14 bodov za gól a 13 asistencií. Na základe dohody klubov budú Sharks 29-ročnému hokejistovi naďalej vyplácať polovicu z jeho platu, aby Capitals mohli vtesnať jeho zmluvu pod platový strop. Dillonovi plynie posledný rok z jeho päťročného kontraktu, ktorý mu garantuje v priemere 3,27 milióna dolárov za sezónu. Informáciu priniesla agentúra AP.