Del Zotto si zahrá za deviaty klub, podpísal zmluvu s Floridou

Sunrise 17. júla (TASR) - Kanadský hokejový obranca Michael Del Zotto podpísal kontrakt s klubom Florida Panthers. V pozícii neobmedzeného voľného hráča podpísal ročnú zmluvu na 750-tisíc dolárov.



Pre 32-ročného obrancu pôjde o deviate pôsobisko v NHL. V roku 2008 ho draftoval klub New York Rangers, v ktorom pôsobil do januára 2014, keď ho vymenil do Nashvillu. Následne hral aj za Philadelphiu, Vancouver, St. Louis, Anaheim, Columbus a v sezóne 2021/2022 za Ottawu. V jej drese nastúpil do 26 zápasov, v ktorých nazbieral 13 kanadských bodov (3+10). V sezóne nastupoval aj na farme v AHL za Belleville Senators. So "senátormi" mal v rámci dvojročnej zmluvy kontrakt aj na sezónu 2022/2023, ale klub sa rozhodol vyplatiť ho zo zmluvy.



V základnej časti NHL doteraz odohral 736 zápasov, v ktorých nazbieral 262 kanadských bodov (63+199). V 32 stretnutiach play off dosiahol bilanciu 3 góly a 9 asistencií.