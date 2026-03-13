Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. marec 2026
< sekcia Šport

Dellandrea predĺžil zmluvu so San Jose Sharks o ďalšie dva roky

.
Na snímke vľavo Ty Dellandrea. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
San Jose 13. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL San Jose Sharks uzavrel novú dvojročnú zmluvu s kanadským útočníkom Tyom Dellandreom. Nový kontrakt mu vynesie 1,625 milióna USD za sezónu a po jeho vypršaní sa v lete 2028 môže stať neobmedzeným voľným hráčom.

Dellandrea vstúpil do profiligy v drese Dallasu, ktorý ho draftoval v roku 2018 ako celkovú trinástku. Do San Jose prišiel pred sezónou 2024/2025. Získal v nej osem kanadských bodov (1+7), v prebiehajúcom ročníku 2025/2026 má po 42 zápasoch na konte dva góly a deväť asistencií. V zostave „žralokov“ chýba pre zranenie od 6. januára. Dovtedy bol s 52,3-percentnou úspešnosťou najlepším hráčom San Jose na vhadzovaniach.

Sharks zároveň informovali aj o povolaní brankára Laurenta Brossoita z AHL, keďže Jaroslav Askarov bude mimo hry pre zranenie dolnej časti tela.
.

