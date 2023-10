Demek je na súpiske Vegas, podľa médií sa v prvom tíme neudrží

Las Vegas 10. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Jakub Demek je prekvapujúco súčasťou otváracej súpisky tímu NHL Vegas Golden Knights pred štartom sezóny. Zámorský portál The Hockey News však tvrdí, že podľa všetkého ide v jeho prípade iba o špekulácie s platovým stropom a nakoniec prvý tím opustí. Golden Knights museli splniť podmienky platového stropu a uchrániť si iných hráčov pred stratou, keďže by ich museli zapísať na waiver listinu.



Debut dvadsaťročného útočníka v profilige je nepravdepodobný, keďže iba v nedeľu podpísal trojročný nováčikovský kontrakt so "zlatými rytiermi" a v zámorí zatiaľ pôsobil iba v juniorskej Western Hockey League (WHL). Sezónu by mal stráviť na farme v Hendersone V AHL, kde sa už aj pripravoval na sezónu. "Zo 14 uvedených útočníkov je prekvapením iba Demek. Začiatkom tohto týždňa podpísal vstupnú zmluvu a môže byť preradený do AHL bez toho, aby musel ísť na waiver listinu. Golden Knights by mali priestor pre ďalšieho útočníka navyše za predpokladu, že zostanú pod platovým stropom. Očakávajte teda ešte transakciu, pokiaľ ide o Demekovo počiatočné miesto na súpiske," poznamenal Paul Delos Santos z The Hockey News.



Demek odohral uplynulé dve sezóny v kanadskej juniorskej súťaži WHL. V minulom ročníku si v drese Kamloops Blazers pripísal 11 bodov (4+7) v 15 zápasoch základnej časti, navlas rovnakú bodovú bilanciu mal aj v 14 dueloch play off. Rok predtým získal s Edmontonom Oil Kings titul vo WHL. Počas mládežníckych čias reprezentoval Slovensko v kategórii do 17, 18 i 20 rokov, v sezóne 2021/2022 štartoval aj na MS hráčov do 20 rokov.