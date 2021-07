Demek si nedával veľké šance, o draftovaní sa dozvedel kuriózne

Voľby Vegas Golden Knights v drafe 2021:



Zach Dean (Kan./útočník/30. miesto)

Daniil Čajka (Rus./obranca/38.)

Jakub Brabenec (ČR/útočník/102.)

Jakub DEMEK (SR/útočník/128.)

Artur Čolač (Ukr./obranca/190.)

Carl Lindbom (Švéd./brankár/222.)

Košice 25. júla (TASR) – Pre slovenského hokejového útočníka Jakuba Demeka je draft do NHL jeden zo splnených snov. Tým, že si ho vybral klub Vegas Golden Knights zároveň splnil túžbu aj svojmu otcovi, ktorému je najsympatickejší práve klub z Nevady.povedal Demek pre TASR. Košický odchovanec je napokon jediný slovenský hokejista, ktorého meno zaznelo vo výbere mladíkov do NHL.priznal Demek, ktorý dostal ideálny darček k nedeľňajším meninám.Zlatí rytieri po ňom siahli vo 4. kole z celkového 128. miesta. Klub mal k dispozícii 6 volieb, na Demeka uplatnil štvrtú z nich. Zaujímavosťou je, že Golden Knights draftovali prakticky celú formáciu (jeden brankár, dvaja obrancovia, traja útočníci) a každý z hráčov pochádza z inej krajiny.prezradil 18-ročný krídelník, ktorý mal v minulosti iný obľúbený tím než Vegas.Demekova doterajšia kariéra sa odvíjala na Slovensku. Prešiel mládežníckymi kategóriami HC Košice a v uplynulých dvoch sezónach bol člen projektu slovenskej osemnástky, ktorá pôsobila v druhej najvyššej súťaži aj v juniorskej extralige. Bez ohľadu na draft do NHL však mieril do zámoria. Nedávno podpísal kontrakt s klubom Edmonton Oil Kings, ktorý pôsobí v kanadskej juniorskej súťaži WHL. Vedenie Vegas bola podľa Demeka sympatická aj skutočnosť, že sa svoju kariéru rozhodol nasmerovať do zámoria.povedal pre TASR.Demek si v sezóne 2020/2021 vyskúšal aj najvyššiu slovenskú súťaž, keď v drese Košíc nastúpil do 12 zápasov. Ešte pred odchodom do zámoria získal skúsenosti aj s mužským hokejom, vďaka čomu by mohol mať výhodu v kanadskej juniorke.uviedol Demek.Na odchod do zámoria sa pripravoval v Košiciach v partii s rovesníkmi a pod vedením kondičných trénerov, ktorých vyhľadávajú aj skúsenejší hráči. O fyzickú pripravenosť na novú súťaž sa neobáva:Po drafte je bližšie k splneniu ďalšieho veľkého sna, ktorým je štart v NHL. Svoju najbližšiu hokejovú budúcnosť však spája s klubom z Edmontonu vo WHL, ktorá by mu mala pomôcť na ceste k vytúženému snu.