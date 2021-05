Derek Roy ukončil profesionálnu kariéru

New York 20. mája (TASR) – Kanadský hokejista Derek Roy oficiálne ukončil profesionálnu kariéru. Informoval o tom web NHL.



"Po dlhom premýšľaní som sa rozhodol odísť z profesionálneho hokeja. Chcel by som sa poďakovať najmä rodičom, ktorí mali na mojej kariére naozaj najväčší podiel. Nikdy nemali na rozdávanie, no ich odhodlanie, tvrdá práca a láska pre mňa boli inšpiráciou na každom kroku. Dali mi silu venovať sa mojej najväčšej vášni," napísal na svojom Instagrame.



Tridsaťosemročný útočník si posledné dva roky obliekal dres nemeckého Mníchova, zahral si aj za švédsky Linköping a v nadnárodnej KHL si vyskúšal pôsobenie v Avangarde Omsk a Traktore Čeľabinsk. NHL opustil v roku 2015, po 11 sezónach, v ktorých hral postupne za Buffalo, Dallas, Vancouver, St. Louis, Nashville a Edmonton. V základnej časti odohral 738 duelov (189 gólov, 335 asistencií), v play off pridal ďalších 49 (7 gólov, 20 asistencií). Najväčšiu stopu zanechal v Buffale, ktoré si ho v roku 2001 vybralo v druhom kole draftu z 32. pozície. V jeho drese zaznamenal 266 prihrávok a v historických tabuľkách klubu mu v tejto štatistike patrí desiata priečka. "Keď som bol dieťa, hrať v NHL bolo mojím obrovským snom. Ďakujem Buffalu, že dalo šancu drobnému chlapcovi z Clarence-Rockland v Ontáriu."



Za národným tím Kanady si zahral na majstrovstvách sveta v rokoch 2008 a 2009, z ktorých má striebro a olympijských hrách v Pjongčangu v roku 2018. Javorové listy na nich získali bronz.