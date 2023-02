NHL: Detroit si poradil s Vancouverom, dvojgóloví Larkin a Berggren

Detroit - Vancouver 5:2, Philadelphia - Nashville 1:2 pp, Montreal - New York Islanders 4:3 pp, Ottawa - Edmonton 3:6, Buffalo - Calgary 2:7

New York 11. februára (TASR) - Hokejisti Calgary sa po dvoch prehrách dočkali v NHL plného bodového zisku, v sobotňajšom zápase zvíťazili na ľade Buffala jednoznačne 7:2. Tyler Toffoli sa pod výhru Flames podpísal dvoma gólmi a asistenciou, jeho spoluhráč z útoku Dillon Dube mal bilanciu 1+3. Slovenský útočník Adam Ružička sa nezmestil do zostavy "plameňov". Sabres utrpeli tretiu prehru za sebou.Montreal zdolal New York Islanders 4:3 po predĺžení a prestrihol šnúru štyroch prehier. Víťazný gól Canadiens strelil 20 sekúnd pred koncom extra času obranca Mike Matheson. Mike Hoffman prispel k triumfu tromi asistenciami. Bo Horvatovi sa strelecky darí po výmene z Vancouveru na Long Island, strelil už tretí gól vo štvrtom zápase v drese "ostrovanov".Edmonton uspel v dueli dvoch kanadských tímov na ľade Ottawy 6:3. Connor McDavid sa blysol jedným presným zásahom a dvoma asistenciami, ktorými si upevnil pozíciu lídra ligovej produktivity.V ďalšom dueli si Detroit poradil s Vancouverom 5:2. Kapitán Dylan Larkin sa na víťazstve domácich Red Wings podieľal dvoma gólmi a asistenciou, dvakrát skóroval aj nováčik Jonatan Berggren.