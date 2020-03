NHL: Černák nebodoval, Carolina jasne zvíťazila nad Pittsburghom

NHL - sumáre:



PITTSBURGH PENGUINS - CAROLINA HURRICANES 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)



Góly: 10. Marleau (Sheary), 17. Malkin (Schultz, Rust) – 10. Geekie (Gardiner, van Riemsdyk), 34. Slavin (Martinook, Geekie), 39. Gardiner (Nečas, Niederreiter), 49. Williams (Fleury, Staal), 56. Williams (Staal), 57. Geekie (Martinook, Fleury). Brankári: Jarry - Nedeljkovic, strely na bránku: 30:36, 18.548 divákov.







DETROIT RED WINGS - TAMPA BAY LIGHTNING 5:4 pp a sn (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 11. Fabbri (Bertuzzi), 40. Larkin (Mantha, Bertuzzi), 42. Mantha (Larkin, Bertuzzi), 45. Bertuzzi (Mantha, Larkin), rozh. nájazd Fabbri – 32. Point (Kučerov, Sergačov), 35. Verhaeghe, 46. Point (Gourde), 52. Maroon (Schenn, Gourde). Brankári: Bernier - McElhinney, strely na bránku: 28:37, 18.841 divákov.







CALGARY FLAMES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)



Góly: 29. Lucic, 37. Dubé (Backlund, Lucic), 57. Tkachuk (Mangiapane, Gustafsson) – 6. Nosek (Reaves, Holden), 12. Holden (Cousins, Pirri), 24. Pacioretty (Karlsson, Šťastný), 59. Theodore (Martinez, Stephenson), 60. Marchessault (Smith, Karlsson). Brankári: Rittich - Lehner, strely na bránku: 22:32, 18.841 divákov.







CHICAGO BLACKHAWKS - ST. LOUIS BLUES 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 27. Bortuzzo (Schenn, Schwartz), 46. Pietrangelo (Schwartz, Blais). Brankári: Crawford - Allen, strely na bránku: 29:26, 21.815 divákov.







ANAHEIM DUCKS - MINNESOTA WILD 4:5 pp (1:2, 2:0, 1:2 - 0:1)



Góly: 12. Silfverberg (Rakell, Larsson), 32. Heinen (Milano, Getzlaf), 35. Silfverberg (Rakell), 59. Djoos (Silfverberg, Rakell) – 13. Zuccarello (Galchenyuk, Foligno), 14. Fiala (Parise, Spurgeon), 42. Rask, 55. Galchenyuk, 65. Fiala (Kunin, Suter). Brankári: Miller - Dubnyk, strely na bránku: 26:30, 15.948 divákov.







SAN JOSE SHARKS - COLORADO AVALANCHE 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)



Góly: 12. Thornton (Kane, Meier), 24. M. Karlsson (Sörensen), 60. Gregor (Meier, Labanc) – 17. MacKinnon (Landeskog, Compher), 22. Landeskog (MacKinnon, Namestnikov), 29. Namestnikov (Landeskog, MacKinnon), 56. Donskoi (Compher, Johnson). Brankári: Jones - Francouz, strely na bránku: 25:24, 14.694 divákov.







VANCOUVER CANUCKS - COLUMBUS BLUE JACKETS 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)



Góly: 49. Pettersson – 28. Bemström (Dubois, Wennberg), 40. Robinson (Savard, Gavrikov). Brankári: Demko - Merzlikins, strely na bránku: 27:22, 18.871 divákov.

Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 21:21 0 0 0 0 3 0

/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 9. marcu 2020:

Najlepší strelci:

Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 9. marcu 2020:



1. Tomáš Tatar (Montreal) 68 22 39 61 +5 162 36



2. Richard Pánik (Washington) 58 9 13 22 +16 67 34



3. Zdeno Chára (Boston) 67 5 8 13 +25 86 60



4. Erik Černák (Tampa Bay) 66 5 7 12 +11 123 57



5. Andrej Sekera (Dallas) 56 2 6 8 +9 62 14



6. Martin Marinčin (Toronto 26 1 3 4 -1 28 14



7. Martin Fehérváry (Washington 6 0 1 1 -2 7 6



8. Christián Jaroš (Ottawa) 13 0 3 3 -2 5 6



9. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 1 7 4



10. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2



11. Marko Daňo (Columbus) 3 0 0 0 -1 2 2



-----------------------------------------------------------



Jaroslav Halák (Boston) 31 18 832 73 91,9 2,39 3 0+2



/pozn.: za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/

New York 9. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay prehrali v NHL na ľade Detroitu 4:5 po samostatných nájazdoch. V drese hostí odohral 21:21 minúty slovenský obranca Erik Černák, pripísal si tri strely na bránku. Hrdinom domácich bol autor gólu a troch asistencií Tyler Bertuzzi."Červené krídla" zvíťazili v druhom zápase za sebou.uviedol pre nhl.com domáci útočník Dylan Larkin, autor gólu a dvoch asistencií.Carolina zvíťazila na ľade Pittsburghu 6:2. Parádny profiligový debut má za sebou 21-ročný útočník Morgan Geekie, ktorý sa na výhre hostí podieľal dvoma gólmi a asistenciou. Dva góly strelil aj veterán Justin Williams.zhodnotil kouč Caroliny Rod Brind'Amour. Hurricanes sa v tabuľke Východnej konferencie vrátili na pozíciu s prvou voľnou kartou do play off, bodovo sa vyrovnali dvojici New York Islanders a Columbus. Penguins prehrali druhýkrát za sebou a v Metropolitnej divízii si naďalej držia tretie postupové miesto.Obhajca Stanleyho pohára zo St. Louis triumfoval na ľade Chicaga 2:0 najmä vďaka skvelému výkonu brankára Jakea Allena, ktorý vykryl všetkých 29 striel domácich. Bolo to už jeho 21. čisté konto v drese "bluesmanov" a v historickom klubovom rebríčku sa dostal na druhé miesto pred Jaroslava Haláka. Slovenský brankár má na konte 20 shutoutov, najviac ich nazbieral Brian Elliott - 25.Minnesota zvíťazila v treťom zápase z predchádzajúcich štyroch duelov, v Anaheime rozhodol o jej triumfe 5:4 po predĺžení Kevin Fiala.povedal Fiala.Calgary doma nestačilo na Vegas 3:5, "plamene" prišli o sériu troch víťazstiev. Vancouver prehral na domácom ľade s Columbusom 1:2, bola to už jeho piata prehra z predchádzajúcich šiestich duelov.1. Leon Draisaitl (Edmonton) 69 43 67 1102. Connor McDavid (Edmonton 63 33 63 963. David Pastrňák (Boston) 69 48 46 944. Nathan MacKinnon (Colorado) 68 35 58 935. Artemij Panarin (NY Rangers) 67 32 61 936. Brad Marchand (Boston) 69 28 58 867. Nikita Kučerov (Tampa) 67 33 51 848. Patrick Kane (Chicago) 69 31 51 829. Auston Matthews (Toronto) 69 46 33 7910. Jonathan Huberdeau (Florida) 68 23 55 78...30. Tomáš TATAR (Montreal) 68 22 39 61319. Richard PÁNIK (Washington) 58 9 13 221. Pastrňák 48 gólov,2. Alexander Ovečkin (Washington) 47,3. Matthews 46,4. Draisaitl 43,5. Mika Zibanejad (NY Rangers) 39,6. Sebastian Aho (Carolina) a Kyle Connor (Winnipeg) 36,8. Jack Eichel (Buffalo) a MacKinnon po 35,10. Kučerov a McDavid po 33 ... 57. TATAR 22, 244. PÁNIK 9