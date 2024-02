NHL: Detroit zdolal St. Louis, DeBrincat s bilanciou 2+1

NHL - výsledky:



Detroit - St. Louis 6:1

New York 24. februára (TASR) - Hokejisti Detroitu Red Wings zvíťazili v sobotňajšom zápase zámorskej NHL nad St. Louis Blues 6:1. Za presvedčivým víťazstvom zamierili už v úvode zápasu, keď si do 6. minúty vypracovali náskok 3:0. Najvýraznejšou mierou sa na presvedčivom víťazstve "" podieľal útočník Alex DeBrincat, ktorý mal bilanciu dva góly a jedna asistencia.Pre Detroit to bolo štvrté víťazstvo za sebou a upevnil si ním pozíciu v najlepšej osmičke Východnej konferencie. Aj v druhom vzájomnom zápase sezóny uštedril "" šesť gólov, v predošlom meraní síl triumfoval u súpera 6:4. Hráči St. Louis prehrali tretí z uplynulých štyroch zápasov a sú o skóre za najlepšou osmičkou Západnej konferencie.