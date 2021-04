NHL: Devils angažovali Švajčiara Siegenthalera

New Jersey 11. apríla (TASR) - Švajčiarsky hokejový obranca Jonas Siegenthaler sa v rámci výmeny v NHL sťahoval z Washingtonu Capitals do New Jersey Devils. Capitals za neho získali podmienený výber v 3. kole draftu 2021.



Pre 23-ročného Siegenthalera ide o prvú zmenu pôsobiska v rámci profiligy. Capitals ho draftovali v roku 2015, v NHL debutoval v sezóne 2018/2019. Doteraz v nej odohral celkovo 108 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 13 kanadských bodov, 57 trestných minút a 7 plusových bodov.



Washington za neho získal podmienený výber v drafte, ktorý Devils predtým získali od Arizony pri výmene Taylora Halla v decembri 2019. Ak sa výber Arizony z tretieho kola draftu 2021 neprenesie do New Jersey, tak New Jersey namiesto toho vymení svoj vlastný výber z tretieho kola do Washingtonu.