NHL: Devils bez zraneného Nemca prehrali doma s Vancouverom 1:2

Hokejista New Jersey Devils Cody Glass (12) sa teší so spoluhráčmi z gólu v zápase zámorskej NHL New Jersey Devils - Anaheim Ducks v Newarku v sobotu 13. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Ten odohral svoj vôbec prvý duel za Canucks po výmene z Minnesoty, kam za neho a ďalších dvoch hráčov putoval Quinn Hughes.

New York 14. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils bez zraneného slovenského obrancu Šimona Nemca prehrali v nedeľnom dueli zámorskej NHL doma s Vancouverom 1:2. Hostia dali oba góly už v prvej tretine, víťazný zásah a jednu asistenciu si pripísal mladý americký obranca Zeev Buium. Ten odohral svoj vôbec prvý duel za Canucks po výmene z Minnesoty, kam za neho a ďalších dvoch hráčov putoval Quinn Hughes.



NHL - sumár:

New Jersey Devils – Vancouver Canucks 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Góly: 25. L. Hughes (Bratt, Mercer) – 2. DeBrusk (Garland, Buium), 7. Buium (Garland, Demko). Brankári: Markström - Demko, strely na bránku: 26:15
