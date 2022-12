NHL: Devils natiahli víťaznú šnúru na ihriskách súperov

NHL-výsledky:



Minnesota - Anaheim 5:4 pp a sn, Boston - Colorado 5:1, Detroit - Vegas 1:4, Edmonton - Montreal 5:3 /J. Slafkovský za hostí 0+1/, Ottawa - San Jose 5:2, Philadelphia - New Jersey 2:3, Pittsburgh - St. Louis 6:2, Tampa Bay - Toronto 4:3 pp /E. Černák za domácich 0+1/, NY Rangers - Chicago 2:5 /J. Halák mal 16 úspešných zákrokov/, Seattle - Florida 1:5, Vancouver - Arizona 2:2 v 3. tretine, Calgary - Washington 4:1 v 3. tretine, LA Kings - Carolina 0:3 v 3. tretine.

New York 4. decembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers prehrali v nočnom domácom stretnutí NHL s Chicagom Blackhawks 2:5. V bránke domácich odchytal celý zápas Jaroslav Halák, inkasoval štyri góly z 20 striel. Siedmy bod v sezóne si pripísal útočník Montrealu Juraj Slafkovský, Canadiens prehrali v Edmontone 3:5. Asistenciu si pripísal aj Erik Černák, jeho Tampa zdolala Toronto 4:3 po predĺžení.K triumfu Chicaga významne prispel útočník Patrick Kane, ktorý zaznamenal gól a dve asistencie, dosiahol tak métu 1200 bodov (434+766) v kariére. Dva góly a asistenciu si pripísal aj jeho spoluhráč Max Domi.Tampe prispel k triumfu nad Torontom 4:3 brankár Andrej Vasilevskij, ktorý mal 36 úspešných zákrokov. Maple Leafs prišli o päťzápasovú sériu výhier, bodovali však v 11. zápase po sebe. Ich útočník Mitchell Marner strelil dva góly a stanovil nový klubový rekord s 19-zápasovou bodovou sériou. Černák odohral necelých 20 minút, pripísal si dve strely, tri bloky a päť bodyčekov. Inkasoval aj menší trest za hrubosť.Slafkovský prihral na gól v 37. minúte Arberovi Xhekajovi v presilovej hre, obranca Montrealu ním vyrovnal na 3:3. Oilers však potom dvoma gólmi zlomili zápas. Connor McDavid (2+2) a Leon Draisaitl (1+3) nazbierali po štyri body.New Jersey triumfovalo na ľade Philadelphie 3:2 a dosiahlo 11. víťazstvo za sebou na ľade súpera. Je to druhá najdlhšia séria v histórii NHL a na vyrovnanie rekordu Minnesoty (2014/2015) a Detroitu (2005/2006) mu stačí uspieť v nasledujúcom zápase. Najbližšie sa "diabli" predstavia na ľade súpera 12. decembra v Madison Square Garden proti NY Rangers. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral necelých 17 minút a raz ohrozil bránku súpera.Pavol Regenda sa vrátil do zostavy Anaheimu, Ducks však podľahli v Minnesote 5:4 po nájazdoch. Slovenský krídelník odohral desať minút, pripísal si jednu plusku, jednu zblokovanú strelu a dva bodyčeky. Anaheim prehral piaty zápas po sebe.