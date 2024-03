NHL: Devils s Nemcom podľahli Caroline

NHL - výsledky:



Buffalo - Edmonton 3:2 pp a sn, Columbus - Nashville 1:2, New Jersey - Carolina 2:4

New York 9. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils v zostave so Šimonom Nemcom prehrali v sobotňajšom zápase NHL s Carolinou 2:4. Slovenský obranca nastúpil v tretej obrannej dvojici, na ľade strávil 21:14 minút a odsedel si menší trest za hrubosť. Devils prehrali štvrtý z uplynulých piatich duelov.Hráči Buffala triumfovali nad Edmontonom 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dosiahli tak prvé víťazstvo po troch prehrách, Oilers prehrali druhý zápas po sebe. Dve sekundy pred koncom predĺženia prekonal brankára Skinnera domáci obranca Owen Power. Video však odhalilo, že akcii predchádzal ofsajd a rozhodcovia vrátili hru o 20 sekúnd späť. Hráči už medzičasom odišli do kabín, následne sa vrátili späť. Duel napokon dospel do samostatných nájazdov, v ktorých sa presadili Tage Thompson, Leon Draisaitl a Alex Tuch, ktorý rozhodol o triumfe Sabres. Kapitán "olejárov" Connor McDavid sa nezapísal do kanadského bodovania prvýkrát po 13 zápasoch. Oilers prehrali druhý duel po sebe, predtým triumfovali päťkrát v sérii.Hokejisti Nashvillu zvíťazili na ľade Columbusu 2:1. Bolo to pre nich piate víťazstvo na klziskách súperov po sebe a celkovo desiate z uplynulých jedenástich duelov. Víťazný gól strelil v 45. minúte nováčik Luke Evangelista.