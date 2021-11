NHL: Devils s Tatarom a Studeničom podľahli Anaheimu, dvojgólový Terry

výsledky NHL:

Philadelphia - Arizona 3:0,



Montreal - Detroit 3:0,



Toronto - Vegas 4:0,



Winnipeg - Dallas 4:3 pp a sn,



Minnesota - Ottawa 5:4 pp,



Calgary - Nashville 2:3 pp,



Anaheim - New Jersey 4:0,



Vancouver - New York Rangers 3:2 pp,



San Jose - Buffalo 5:3

New York 3. novembra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenskými útočníkmi Tomášom Tatarom a Mariánom Studeničom prehrali v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade Anaheimu 0:4. Ducks bodovali vo štvrtom zápase za sebou, dvomi gólmi pomohol k víťazstvu Troy Terry, kapitán Ryan Getzlaf zaznamenal gól a dve asistencie.Brankár "káčerov" John Gibson zlikvidoval všetkých 28 striel hráčov Devils a pripísal si 23. čisté konto v profiligovej kariére, prvé v tejto sezóne. Trikrát ho ohrozil Tatar, ktorý počas 14:54 minút dostal aj dve trestné minúty a zapísal si jednu mínusku. Studenič odohral 9:37 min. Tretí Slovák Christián Jaroš sa do zostavy New Jersey nezmestil.V ďalšom zápase Dallas podľahol domácemu Winnipegu 3:4 po nájazdoch, v defenzíve Stars chýbal slovenský obranca Andrej Sekera. Vancouver si poradil s New Yorkom Rangers 3:2 po predĺžení, brankár Jaroslav Halák bol na striedačke Canucks.