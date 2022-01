Devils s Tatarom podľahli Caroline,Kane dal gól v premiére za Edmonton

výsledky NHL:



Philadelphia - Los Angeles 4:3 pp

Ottawa - Anaheim 1:2

St. Louis - Winnipeg 1:4

Florida - San Jose 5:4 pp

Carolina - New Jersey 2:

Tampa Bay - Vegas 2:3 pp a sn

Detroit - Toronto 4:7

Montreal - Edmonton 2:7

Arizona - Buffalo 1:3

Calgary - Vancouver 1:0 pp



Washington 30. januára (TASR) - Hokejisti New Jersey so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom podľahli v noci na nedeľu v NHL domácej Caroline 1:2 a pripísali si štvrtú prehru za sebou. Oporou Hurricanes bol fínsky brankár Antti Raanta, ktorý vo svojom prvom štarte od 1. januára zneškodnil 24 súperových striel.Tatar odohral za Devils 12:02 min. a zaznamenal jeden mínusový bod. Slovenský krídelník natiahol šnúru bez bodu na osem zápasov, naposledy bodoval 6. januára proti Columbusu. Jeho krajania Christián Jaroš a Marián Studenič sa nedostali do zostavy New Jersey.Dvojnásobný obhajca trofeje Tampa Bay bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka prehral doma s Vegas 2:3 po nájazdoch. Vydarenú premiéru v drese Edmontonu zažil Evander Kane, ktorý gólom pomohol k suverénnemu víťazstvu Oilers v Montreale 7:2. Tridsaťročný útočník, ktorý sa po nedávnom ukončení zmluvy zo stany San Jose ako voľný hráč upísal "olejárom" do konca sezóny, otvoril už v 12. minúte skóre stretnutia.Toronto aj zásluhou hetriku Michaela Buntinga triumfovalo na ľade Detroitu 7:4. Anaheim vyhral v Ottawe 2:1, víťazný gól strelil v 44. minúte Troy Terry. Ducks si pripísali štvrté víťazstvo v uplynulých piatich dueloch.Philadelphia zdolala Los Angeles 4:3 po predĺžení a ukončila sériu trinástich prehier. O rozhodujúci gól sa postaral v 63. minúte Scott Laughton.