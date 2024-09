Devils začnú sezónu bez Lukea Hughesa, má problémy s ramenom

New Jersey 12. septembra (TASR) - Klub hokejovej NHL New Jersey Devils bude v najbližších týždňoch bez Lukea Hughesa. Obrancu trápi ľavé rameno a tímu bude chýbať šesť až osem týždňov. K zraneniu prišiel tento mesiac počas tréningu.



Dvadsaťjedenročný Hughes nepodstúpi operáciu a o liečenie sa postará klub. Osemtýždňová pauza by mala znamenať absenciu v 15 zápasoch základnej časti a návrat do diania začiatkom novembra. Američan nazbieral v minulej sezóne 47 bodov za deväť gólov a 38 asistencií.



Devils, v ktorých tíme sú aj Slováci Šimon Nemec a Tomáš Tatar, začínajú s predsezónnou prípravou 22. septembra proti New Yorku Islanders. Nový ročník NHL odštartujú 4. a 5. októbra v Prahe, dvoma zápasmi proti Buffalu.