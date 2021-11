NHL: Devils zapísali Jaroša na listinu zranených hráčov

Newark 7. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils zapísal slovenského obrancu Christiána Jaroša na listinu zranených hráčov. Na jeho miesto povolal z farmárskeho tímu Utica Comets obrancu Coltona Whitea, ktorý nastúpil už v sobotňajšom stretnutí proti San Jose Sharks. Jaroš utrpel na nedávnom tréningu zranenie ruky a dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa.



Jeho zapísanie na listinu zranených hráčov však znamená minimálne 7-dňovú absenciu. Klub ho na ňu zaradil dodatočne s platnosťou od 4. novembra. Jaroš, ktorý prišiel do New Jersey pred sezónou 2021/2022, odohral v prebiehajúcom ročníku NHL dva zápasy, v ktorých nebodoval.