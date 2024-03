NHL: Devils získali MacDermida z Colorada

New York 2. marca (TASR) - Tím hokejovej NHL New Jersey Devils vystužil defenzívu o Kurtisa MacDermida. Výmenou za neho putuje do Colorada Avalanche ruský útočník Zachar Bardakov a voľba v siedmom kole tohtoročného draftu. Informoval o tom web NHL.



MacDermid zaznamenal dva góly a 23 trestných minút v 29 zápasoch, ktoré odohral v tejto sezóne za Avalanche. Čoskoro 30-ročný Kanaďan má v NHL na konte celkovo 249 duelov s bilanciou 11 gólov, 30 bodov a 318 trestných minút.



Bardakov bol draftovaný v roku 2021, keď si ho Devils vybrali v siedmom kole z 203. miesta. Momentálne pôsobí v tíme KHL z Petrohradu.