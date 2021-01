NHL: Do manažmentu Seattle Kraken pribudli Botterill a Maciver

Seattle 6. januára (TASR) - Do manažmentu klubu Seattle Kraken, ktorý od sezóny 2021/2022 vstúpi do NHL, pribudli dvaja bývalí hráči profiligy. Jason Botterill sa stal asistentom generálneho manažéra Rona Francisa a Norm Maciver bude pôsobiť ako riaditeľ hráčskeho personálu. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Botterill pôsobí v manažérskych funkciách od roku 2007. Do roku 2017 figuroval v organizácii Pittsburghu Penguins ako asistent generálneho manažéra. V uplynulých troch sezónach bol generálny manažér Buffala. Práve v Sabres ukončil hráčsku kariéru vo veku 28 rokov, predtým nastupoval aj za Calgary, Atlantu a Dallas. V NHL odohral 88 zápasov.



Bývalý obranca Maciver nastúpil v NHL na 556 zápasov za šesť rôznych tímov. Kariéru ukončil vo veku 35 rokov v roku 1999. Po nej pôsobil ako asistent trénera. V rokoch 2008-2019 bol riaditeľ hráčskeho rozvoja v Chicagu Blackhawks.