NHL: Do New Yorku Islanders sa vrátil útočník Czarnik

New York 7. marca (TASR) - Do klubu zámorskej hokejovej NHL New York Islanders sa vrátil Austin Czarnik.



Dvadsaťdeväťročného útočníka si "ostrovania" stiahli z waiver listiny, kam ho zaradil Seattle. Pre Czarnika je to už druhé sťahovanie v prebiehajúcej sezóne, ktorú odštartoval práve v tíme Islanders. V jeho drese odohral v úvode ročníka 11 duelov a nazbieral päť bodov (2+3), v šiestich zápasoch za Seattle pridal dve asistencie.