NHL: Doan prispel dvoma gólmi k víťazstvu Buffala nad Floridou
Na domácom ľade zdolali v sobotu Floridu Panthers 3:0 a obhajcom Stanleyho pohára pripravili štvrtú prehru za sebou.
Autor TASR
Buffalo 18. októbra (TASR) - Hokejisti Buffala Sabres dosiahli druhé víťazstvo v tejto sezóne NHL. Na domácom ľade zdolali v sobotu Floridu Panthers 3:0 a obhajcom Stanleyho pohára pripravili štvrtú prehru za sebou. Dvoma gólmi z presiloviek prispel k triumfu „šablí" Josh Doan, tretí presný zásah pridal Owen Power.
NHL - sobota:
Buffalo - Florida 3:0
