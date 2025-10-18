Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
NHL: Doan prispel dvoma gólmi k víťazstvu Buffala nad Floridou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na domácom ľade zdolali v sobotu Floridu Panthers 3:0 a obhajcom Stanleyho pohára pripravili štvrtú prehru za sebou.

Autor TASR
Buffalo 18. októbra (TASR) - Hokejisti Buffala Sabres dosiahli druhé víťazstvo v tejto sezóne NHL. Na domácom ľade zdolali v sobotu Floridu Panthers 3:0 a obhajcom Stanleyho pohára pripravili štvrtú prehru za sebou. Dvoma gólmi z presiloviek prispel k triumfu „šablí" Josh Doan, tretí presný zásah pridal Owen Power.

NHL - sobota:

Buffalo - Florida 3:0
