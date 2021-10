Domi má zlomené rebro, Columbusu bude chýbať niekoľko týždňov

Columbus 19. októbra (TASR) – Hokejistom Columbusu Blue Jackets bude najbližšie dva až štyri týždne chýbať v zámorskej NHL zranený Max Domi. Dvadsaťšesťročný útočník utrpel v sobotnom víťaznom zápase proti nováčikovi Seattle Kraken zlomeninu rebra. Klub ho v pondelok zapísal na listinu zranených hráčov.



Domi zažíval až do zranenia vydarený štart do ročníka, v prvých dvoch zápasoch nazbieral tri body za gól a dve asistencie. Kanaďan prišiel do Columbusu vlani v októbri z Montrealu výmenou za Josha Andersona, predtým hral v profilige aj za Arizonu. Informoval o tom portál tsn.ca.