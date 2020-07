NHL: Domi napriek riziku už trénoval s hráčmi Montrealu

Montreal 21. júla (TASR) - Útočník Max Domi sa v pondelok zapojil do tréningového procesu hokejistov Montrealu Canadiens. Kanadský hráč dostal súhlas pripojiť sa k tímu o 7-10 dní neskôr.



Domi je cukrovkár a existuje obava, že v prípade nakazenia sa koronavírusom by u neho choroba mohla mať vážnejší priebeh. "Je späť na palube. Vieme, že sa môže stať čokoľvek. Ak sa objaví niečo, čo by mohlo byť pre neho rizikové, okamžite ho opäť uvoľníme," informoval tréner Claude Julien.



Kanadský útočník má v prerušenej sezóne na svojom konte 17 gólov a 27 asistencií v 71 zápasoch. Správu priniesla oficiálna stránka nhl.com.