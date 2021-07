Jednotka draftu NHL je majster sveta z Rigy, v top10 dvaja Švédi

Vstupný draft NHL 2021



1. kolo:



1. Buffalo - OWEN POWER (Kan., obranca_), 2. Seattle - MATTHEW BENIERS (USA, útočník), 3. Anaheim - MASON MCTAVISH (Švaj., útočník), 4. New Jersey - LUKE HUGHES (USA, obranca), 5. Columbus - KENT JOHNSON (Kan., útočník), 6. Detroit - SIMON EDVINSSON (Švéd., obranca), 7. San Jose - WILLIAM EKLUND (Švéd, útočník), 8. Los Angeles - BRANDT CLARKE (Kan., obranca), 9. Phoenix (po transakcii pozície s Vancouverom) - DYLAN GUENTHER (Kan., útočník), 10. Ottawa - TYLER BOUCHER (Kan., útočník), 11. prepadnutá voľba Arizony (trest od NHL), 12. Chicago, 13. Calgary, 14. Philadelphia, 15. Dallas, 16. NY Rangers, 17. St. Louis, 18. Winnipeg, 19. Nashville, 20. Edmonton, 21. Boston, 22. Minnesota, 23. Detroit (od Washingtonu), 24. Florida, 25. Columbus (od Toronta), 26. Minnesota (od Pittsburghu), 27. Carolina, 28. Colorado, 29. New Jersey (od NY Islanders), 30. Vegas, 31. Montreal, 32. Columbus (od Tampy Bay)

New York 24. júla (TASR) - Jednotkou vstupného draftu NHL 2021 sa stal favorizovaný kanadský hokejista Owen Power. Mladého obrancu si vybralo Buffalo Sabres. Z druhej pozície výročného výberu talentov expandujúci klub Seattle Kraken siahol po americkom centrovi Matthewovi Beniersovi. Trojkou je vďaka Anaheimu Ducks stal rodený Švajčiar Mason McTavish, ktorý však pôsobí v Kanade a nasadený bol cez severoamerickú listinu.Owen Power, 18-ročný majster sveta z nedávneho šampionátu v Rige, figuroval na čele prognostického rebríčka Centrálneho úradu skautov spomedzi zámorských korčuliarov. Predpovede vyšli a stal sa tretím univerzitným hráčom s draftovým štatútom jednotky.Právo na mladú hviezdu získali Sabres, o čom vopred rozhodla júnová draftová lotéria. Buffalo malo pred lotériou najväčšie šance (16,6 percenta) na prvý výber a napokon to Sabres aj vyšlo. Klub, ktorého tím bol najslabší v uplynulej sezóne NHL, vyberal ako prvý štvrtýkrát v histórii. V roku 2018 Buffalo siahlo po švédskom obrancovi Rasmusovi Dahlinovi.Robustný, 195 cm vysoký Power hral v minulej sezóne za univerzitný tím Michiganu a v 26 zápasoch nazbieral 16 bodov (3+13). Na MS v Lotyšsku odohral za Kanadu 10 duelov a pripísal si v nich tri asistencie. Na svoju výšku je veľmi pohyblivý a dobrý korčuliar, ktorý dokáže hrať kvalitne na oboch stranách klziska. Experti ho prirovnávajú k hviezdnemu švédskemu obrancovi Tampy Bay Victorovi Hedmanovi.Práve Švédsko dodalo do top10 vstupného draftu jediných dvoch hokejistov pôsobiacich v Európe. Detroit si z pozície 6 vybral obrancu Simona Edvinssona z Frölundy a vzápätí útočník William Eklund z Djurgardenu putoval ako talentovaná akvizícia na zoznam San Jose.