NHL: Draisaitl štyrmi gólmi zničili Nashville, McDavid 1+4

Výsledky NHL:



Detroit - Colorado 1:2, Nashville - Edmonton 3:8

New York 3. marca (TASR) - Hokejisti Edmontonu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na utorok na ľade Nashvillu 8:3. V drese olejárov opäť excelovalo duo Leon Draisaitl - Connor McDavid. Nemecký útočník strelil štyri góly a pridal jednu asistenciu. Kapitán McDavid ku jednému gólu pridal štyri asistencie.Pre Draisaitla, ktorý je najproduktívnejším hráčom profiligy so 107 bodmi to je prvý štvorgólový zápas v NHL v kariére. Oilers sú na druhom mieste Pacifickej divízie.V druhom zápase prehral najslabší tím ligy Detroit doma s Coloradom 1:2. Red Wings prehrali siedmy zápas za sebou, Avalanche naopak ťahá sériu siedmich víťazných duelov. Celkovo na klziskách súperov Colorado zvíťazilo deviatykrát za sebou, čím opäť vylepšilo klubový rekord.