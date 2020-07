NHL: Draisaitla nominovali na King Clancy Trophy

nominácie na King Clancy Trophy 2020:

Anaheim Ducks: Cam Fowler



Arizona Coyotes: Oliver Ekman-Larsson



Boston Bruins: Patrcie Bergeron



Buffalo Sabres: Jack Eichel



Calgary Flames: Travis Hamonic



Carolina Hurricanes: Jordan Staal



Chicago Blackhawks: Jonathan Toews



Colorado Avalanche: Gabriel Landeskog



Columbus Blue Jackets: Cam Atkinson



Dallas Stars: Tyler Seguin



Detroit Red Wings: Justin Abdelkader



Edmonton Oilers: Leon Draisaitl



Florida Panthers: Sergej Bobrovskij



Los Angeles Kings: Trevor Lewis



Minnesota Wild: Matt Dumba



Montreal Canadiens: Carey Price



Nashville Predators: Pekka Rinne



New Jersey Devils: P.K. Subban



New York Islanders: Matt Martin



New York Rangers: Henrik Lundqvist



Ottawa Senators: Brady Tkachuk



Philadelphia Flyers: Kevin Hayes



Pittsburgh Penguins: Sidney Crosby



San Jose Sharks: Evander Kane



St. Louis Blues: Ryan O'Reilly



Tampa Bay Lightning: Alex Killorn



Vancouver Canucks: Alexander Edler



Vegas Golden Knights: Marc-Andre Fleury



Washington Capitals: Garnet Hathaway



Winnipeg Jets: Blake Wheeler



Edmonton 28. júla (TASR) - Nemeckého hokejistu Leona Draisaitla nominovali na King Clancy Trophy pre hráča NHL, ktorý najlepšie spája hráčske a ľudské kvality. Navrhol ho jeho klub Edmonton Oilers, troch finalistov by mali vyhlásiť v auguste, víťaza vyberie komisia, ktorej súčasťou bude komisár NHL Gary Bettman. Laureát získa 25-tisíc dolárov na charitatívne účely podľa vlastného uváženia, ďalší dvaja finalisti zinkasujú po päť tisíc.Dvadsaťštyriročný Draisaitl je zároveň vo finále Ceny Teda Lindsayho pre najužitočnejšieho hráča podľa hráčskej asociácie NHLPA a rovnakého ocenenia, ktoré udeľuje Asociácia hokejových novinárov. Na konte už má Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča sezóny. V 71 zápasoch pred pandemickou prestávkou nazbieral 110 bodov (43+67). Informovala o tom agentúra DPA.