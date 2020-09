NHL: Draisaitla vyhlásili za najúžitočnejšieho hráča základnej časti

New York 22. septembra (TASR) - Nemecký útočník Leon Draisaitl získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hokejistu základnej časti NHL. Zároveň mu udelili aj Ted Lindsay Award pre najcennejšieho hráča podľa hlasovania samotných hokejistov. Za najlepšieho nováčika v pondelok vyhlásili Calea Makara z Colorada, Connor Hellebuyck z Winnipegu sa stal najlepším brankárom a Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu získal kapitán Nashvilleu Roman Josi.



Dvadsaťštyriročný Draisaitl už skôr dostal Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča sezóny. V 71 zápasoch pred pandemickou prestávkou nazbieral 110 bodov (43+67). "Je to pre mňa veľká vec. Uvedomujem si však, koľkým ľuďom za to vďačím, je ich veľa, ktorým musím poďakovať, rodina, spoluhráči, tréneri a samozrejme fanúšikovia," povedal Draisaitl. Ten uspel aj v hlasovaní hráčskej asociácie NHLPA a získal Ted Lindsay Award: "Sadli sme si so spoluhráčmi v útoku, takže sa nám darilo. To určite pomohlo. Tréneri mi verili, aj keď mi to príliš nešlo, som im za to vďačný."



Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu udelili Josimu, vôbec ako prvému hráčovi Predators. V uplynulej sezóne dosiahol kariérny rekord v produktivite, keď v 69 zápasoch nazbieral 65 bodov za 16 gólov a 49 asistencií.



Makar napodobnil Slováka Petra Šťastného, ktorý sa stal najlepším nováčikom v sezóne 1980/1981 a celkovo je šiesty hráč Avalanche s Calderovou trofejou. Dvadsaťjedenročný obranca skončil v bodovaní novicov na druhom mieste s 50 bodmi (12+38).



Hellebuyck si napravil chuť po ročníku 2017/2018, keď v hlasovaní o najlepšieho brankára skončil na druhom mieste. V uplynulom ročníku doviedol Jets k 31 víťazstvám a šesťkrát mal čisté konto, najviac spomedzi všetkých v NHL. Percentuálnu úspešnosť zákrokov mal 92,2 percenta a priemer inkasovaných gólov 2,57 na zápas.