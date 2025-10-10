< sekcia Šport
Drouin s jednozápasovou stopkou za krosček na Dewara
Tridsaťročného útočníka potrestali po preskúmaní incidentu, Drouin atakoval hlavu súpera 15 sekúnd pred koncom duelu.
Autor TASR
New York 10. októbra (TASR) - Oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL suspendovalo na jeden zápas kanadského hokejistu Jonathana Drouina z New Yorku Islanders. Dôvodom je jeho krosček na Connora Dewara z Pittsburghu Penguins vo štvrtkovom zápase.
Tridsaťročného útočníka potrestali po preskúmaní incidentu, Drouin atakoval hlavu súpera 15 sekúnd pred koncom duelu. V samotnom stretnutí dostal od rozhodcov päťminútový trest + DKZ. Pre Drouina je to prvá stopka v NHL, okrem dištancu mu strhnú z platu 21.000 dolárov. Informovala o tom agentúra AP.
