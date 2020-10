NHL: Dubnyk sa sťahuje z Minnesoty do San Jose

San Jose 6. októbra (TASR) - Hokejový klub NHL Minnesota Wild vymenila do San Jose brankára Devana Dubnyka. Sharks tiež získali právo výberu v siedmom kole budúcoročného draftu, na oplátku postúpili Minnesote výber v piatom kole draftu 2021. Wild zároveň poslali v inej výmene do San Jose útočníka Ryana Donata za výber v treťom kole tohtoročného draftu.



Dubnykovi zostáva posledný rok zo šesťročnej zmluvy, ktorú podpísal s Wild v júli 2015 v celkovej hodnote 26 miliónov dolárov. "Hľadali sme brankára, ktorý by vytvoril kvalitný tandem. Devan je silný a zdravý, žiaľ musel sa v minulej sezóne vyrovnať s osobnými problémami. Teraz je však veľmi motivovaný," uviedol na webe NHL generálny manažér "žralokov" Doug Wilson.



Dubnyk v minulej sezóne nastúpil na 30 zápasov s úspešnosťou zákrokov 89,0 percenta a priemerom 3,35 gólu na duel.