NHL: Dubois chce odísť z Columbusu, požiadal o výmenu

Columbus 14. januára (TASR) - Hokejistov Columbusu Blue Jackets by mohol opustiť ich najproduktívnejší hráč z minulej sezóny NHL. Kanadský útočník Pierre-Luc Dubois chce z klubu odísť a požiadal vedenie o výmenu.



Šumy o možnom odchode centra prvého útoku Columbusu už niekoľko dní zaznievali v zámorských médiách a v stredu ich potvrdil tréner John Tortorella. "Áno, chce ísť preč," citoval Tortorellu oficiálny portál profiligy. "Už o tom hovoril s tímom. Je to trochu iná situácia, aká bola v prípade Artemija Panarina či Sergeja Bobrovského. On má iba 22 rokov. V takom mladom veku sa to tak často nestáva. No bol voči spoluhráčom otvorený. Želám si, aby bol rovnako otvorený aj o svojich dôvodov, aby nám prezradil, prečo chce odísť. Stále tie dôvody celkom nepoznám, no podľa mňa by nám ich mal ozrejmiť."



Dubois sa od konca minulej sezóny naťahoval o novú zmluvu, napokon ako obmedzený voľný hráč podpísal na Silvestra s Blue Jackets dvojročný "premosťovací" kontrakt, ktorý mu garantuje ročný plat päť miliónov dolárov. Podľa The Athletic chce "zmeniť prostredie", údajne žiada o výmenu do "väčšieho hokejového trhu". Napriek zámeru odísť bude naďalej nastupovať za Blue Jackets, až pokiaľ nezrealizujú trejd.



Blue Jackets draftovali Duboisa v roku 2016 v 1. kole z celkového tretieho miesta, odvtedy odohral za Columbus tri sezóny. Najviac sa mu vydaril ročník 2018/2019, keď v 82 zápasoch základnej časti získal 61 bodov za 27 gólov a 34 asistencií. V minulej skrátenej sezóne nazbieral 49 bodov (18+31) v 70 dueloch základnej časti, v 10 zápasoch play off pridal štyri góly a šesť asistencií. Dubois reprezentoval Kanadu na dvoch MS, v roku 2019 vybojoval na šampionáte v Košiciach s Bratislave s národným tímom striebro.