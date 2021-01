Dubois sa dohodol s Columbusom na novej dvojročnej zmluve

Columbus 1. januára (TASR) – Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets sa tesne pred štartom predsezónneho kempu dohodlo na novej zmluve so svojím najproduktívnejším hráčom. Center Pierre-Luc Dubois, ktorý mal štatút obmedzeného voľného hráča, podpísal dvojročný kontrakt v celkovej hodnote 10 miliónov dolárov.



Dubois, ktorému vypršala nováčikovská zmluva, zarobí v nadchádzajúcej sezóne 3,35 milióna a v ročníku 2021/2022 až 6,65 milióna dolárov. Dvadsaťdvaročný Kanaďan ovládol v minulej sezóne so 49 bodmi (18+31) v 70 dueloch tímovú produktivitu v základnej časti a najproduktívnejší bol aj v play off (10 zápasov, 4+6).



„Som nadšený, že sa nám podarilo dohodnúť na kontrakte, že sa môžem vrátiť na ľad a opäť hrať hokej, aj vzhľadom na to, čo sa deje vo svete. Teším sa, že v kempe a na štarte sezóny uvidím znovu mojich spoluhráčov," citovala Duboisa agentúra AP.



Blue Jackets si ho vybrali v roku 2016 v 1. kole draftu z tretieho miesta, v profilige debutoval v sezóne 2017/2018. Svoju krajinu reprezentoval na dvoch MS, v roku 2019 štartoval na svetovom šampionáte v Bratislave a Košiciach, kde získal s kanadskou reprezentáciou striebro.