NHL: Ducks poslali Regendu späť na farmu po jednom zápase

Anaheim 9. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Anaheim Ducks poslal Slováka Pavla Regenda späť do farmárskeho tímu San Diego Gulls. Tím ho povolal v stredu, prvý zápas v tejto sezóne zaň odohral v noci na štvrtok proti Ottawe (2:1).



Dvadsaťštyriročný útočník nastúpil za "káčerov" do celkovo 15 zápasov, v ktorých získal tri body (1+2). V tejto sezóne nižšej AHL má 16 gólov a 13 asistencií v 38 dueloch. Dva presné zásahy zaznamenal v oslabeniach, čo je najviac spomedzi hráčov San Diega.



Ducks poslali do AHL aj ďalšieho útočníka Glenna Gawdina, ktorý taktiež nastúpil proti Ottawe. Informácie priniesla oficiálna webstránka NHL.