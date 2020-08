NHL: Dumba, Lundqvist a Subban sú finalisti King Clancy Trophy

Toronto 14. augusta (TASR) - Obranca hokejistov Minnesoty Wild Matt Dumba, brankár New Yorku Rangers Henrik Lundqvist a obranca New Jersey Devils P.K. Subban sú v záverečnej trojčlennej nominácii na trofej Kinga Clancyho. Tú udeľuje zámorská NHL hráčovi, ktorý najlepšie spája hráčske a ľudské kvality. Nomináciu zverejnila oficiálna stránka NHL.



Na trofej, ktorú v NHL udeľujú od roku 1987, navrhuje každý klub jedného hráča. Z nich vedenie súťaže vyberie troch, ktorí sa dostanú do finálnej nominácie. Z nej vyhlásia na slávnostnom galavečere celkového víťaza, ktorý získa 25-tisíc dolárov na charitatívne účely. Ostatní dvaja finalisti zinkasujú po päť tisíc USD.