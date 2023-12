NHL: Dva lakrosové góly v jeden večer, blysli sa nimi Zegras aj Bedard

New York 24. decembra (TASR) - Americký hokejista Trevor Zegras z Anaheimu už po tretí raz v kariére NHL dosiahol gól efektným lakrosovým zakončením. Nočnými zápasmi paradoxne rezonoval aj ďalší presný zásah štýlom Michigan, ktorým sa premiérovo v profilige prezentovala jednotka tohtoročného draftu Connor Bedard (Chicago), a to priamo pred zrakom legendárneho Waynea Gretzkého.



Zegras potešil divákov vycibrenou technikou prvýkrát v novom ročníku. V uplynulom roku sa blysol touto zručnosťou 27. januára 2022 proti Montrealu. Už o necelé tri mesiace (1. apríla) sa mu trik vydaril opäť, tentoraz proti Arizone.



Bedard prekvapil spoza bránky Jordana Binningtona, no hráči Chicaga po katastrofálnej tretej tretine, v ktorej inkasovali päťkrát, prehrali so St. Louis (5:7). "Je to naozaj talentovaný hráč, bolo to prekvapujúce. On je však hokejista, od ktorého očakávate čokoľvek a kedykoľvek," vyzdvihol Bedarda útočník "jastrabov" Taylor Raddysh. Bedardovo zakončenie sledoval v Enterprise Center aj najproduktívnejší hráč v histórii NHL - legendárny Wayne Gretzky. "To, čo dokázal on, by som nedokázal. Nebolo to v mojom repertoári," uviedol 62-ročný neohrozený líder histórie súťaže počas druhej prestávky pre televíziu Blues. Známy presný zásah Michigan je pomenovaný po Mikeovi Leggovi z Michiganu, ktorý sa ako prvý presadil po takomto zakončení počas turnaja NCAA v roku 1996. Hráč si pri ňom naberie puk na svoju hokejku za bránkou súpera a keď sa presunie pred ňu, zblízka pošle puk do siete.



Útočníkovi Toronta Austonovi Matthewsovi to v prebiehajúcom ročníku gólovo sype. Center elitného útoku Maple Leafs sa strelecky presadil proti Columbusu (4:1) dvakrát a na čele kanonierov súťaže má na konte už 28 presných zásahov, čo je o štyri viac ako druhý Brock Boeser z Vancouveru. Dvadsaťšesťročný Američan sa zároveň stal prvým hráčom s minimálne 27 gólmi v prvých 30 zápasoch sezóny od čias Jaromíra Jágra, ktorý ich za tento čas strelil 30 v sezóne 1996/67. Druhým hráčom "javorových listov", ktorému sa to podarilo, je Frank Mahovlich (27 gólov v 30 dueloch) v ročníku 1960/61.



Brankár Marc-Andre Fleury podržal 33 zákrokmi Minnesotu, ktorá získala cenné víťazstvo nad Bostonom (3:2). Tridsaťdeväťročný veterán si pripísal 550. víťazstvo v kariére a v historickom rebríčku súťaže sa priblížil k druhému Patrickovi Royovi (551).



Nathan MacKinnon z Colorada ťahá už 18-zápasovú bodovú sériu. Počas nej nazbieral už 34 bodov (12+22). Je to štvrtá najdlhšia séria v histórii Avalanche/Quebec Nordiques, čím sa vyrovnal slovenskému útočníkovi Petrovi Šťastnému.



V historických štatistikách sa posunul vpred aj tréner New Jersey Lindy Ruff, ktorý dosiahol 115. triumf na striedačke "diablov" a predstihol Petra DeBoera na treťom mieste v rámci organizácie. Na prvom mieste je Jacques Lemaire (276), druhý je John Hynes (150).



Hneď niekoľko rekordov pokorili aktéri v stretnutí Ottawa - Pittsburgh (5:4 pp). Penguins v tretej tretine vyslali na bránku súpera 23 pokusov, čo je najviac v histórii klubu. Obranca "tučniakov" Kris Letang zaznamenal 103. zápas s viacerými asistenciami a zaostáva iba za klubovým spoluhráčom Erikom Karlssonom (128). Útočník Ottawy Tim Stützle strelil štvrtý gól v predĺžení, čo je najviac gólov hráča do 22 rokov v histórii organizácie Senators. Nemecký mladík prekonal kapitána Bradyho Tkachuka.



Švéd Rasmus Dahlin (Buffalo) sa stal prvým bekom, ktorý v tomto ročníku dosiahol na métu 10 gólov. Je to už tretia sezóna za sebou, v ktorej sa mu to podarilo, čím sa vyrovnal v historických tabuľkách Sabres Johnovi Boxmeerovi (1979-82) a Jerrymu Korabovi (1974-77). Dvadsaťtriročný Švéd strelil svoj 56. gól v kariére NHL, čím predbehol ruského obrancu ukrajinského pôvodu Alexeja Žitnika na štvrtej pozícii medzi obrancami Buffala.